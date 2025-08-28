Inflamații, tulburări metabolice și modificări ale microbiomului intestinal – sunt doar câteva dintre cele mai frecvente probleme de sănătate care apar după o dietă de doar câteva săptămâni bazată pe alimentele ultraprocesate, arată un studiu internațional publicat în revista de specialitate Cell Metabolism, citat de Le Monde.
Ce arată studiul?
Participanții la studiu au urmat o dietă bogată în alimente ultraprocesate timp de 28 de zile, bazată pe mezeluri industriale, snacksuri, sucuri carbogazoase sau mâncăruri gata preparate.
La finele perioadei, subiecții prezentau:
-
creștere în greutate
-
inflamație sistemică
modificări ale florei intestinale
semne timpurii de rezistență la insulină
Comparativ cu un grup de control care a consumat alimente neprocesate, diferențele au fost semnificative și rapide.
Impactul asupra sănătății pe termen lung
Consumul frecvent de alimente ultraprocesate este asociat cu riscuri crescute pentru:
obezitate
diabet de tip 2
boli cardiovasculare
tulburări cognitive
depresie
Cercetătorii avertizează că efectele nu apar doar în timp, ci pot fi vizibile chiar și în câteva săptămâni, mai ales în cazul unei alimentații dezechilibrate.
Ce putem face?
Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă:
evitarea produselor cu liste lungi de ingrediente artificiale
alegerea alimentelor proaspete și minim procesate
citirea etichetelor și limitarea consumului de zahăr, sare și grăsimi trans
gătitul acasă, cu ingrediente naturale
Noul studiu vine să confirme ceea ce nutriționiștii avertizează de ani buni: sănătatea începe în farfurie, iar alegerile alimentare zilnice pot avea efecte rapide și profunde asupra organismului.
Ce sunt alimentele ultraprocesate?
Alimentele ultraprocesate sunt produse industriale care conțin ingrediente artificiale, aditivi, conservanți, coloranți și îndulcitori, fiind adesea lipsite de valoare nutritivă reală. Exemple comune includ:
snacksuri ambalate
mezeluri industriale
sucuri carbogazoase
produse de patiserie fabricate în masă
mâncăruri gata preparate
Acestea sunt concepute pentru a fi gustoase, convenabile și cu termen lung de valabilitate, dar studiile recente arată că pot afecta profund echilibrul metabolic și sănătatea generală.