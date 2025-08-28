Cât de periculoase sunt alimentele ULTRAPROCESATE? Un nou studiu atrage atenția că efectele pot fi mult mai rapide decât ne imaginăm

Dejun ultraprocesat la Facultatea de Medicină din Copenhaga
Un nou studiu realizat schimbă semnificativ percepția asupra consumului de alimente ultraprocesate. Impactul acestora asupra sănătății este mult mai rapid decât se credea anterior, iar doar câteva săptămâni de consum regulat pot duce la probleme grave de sănătate și la formarea unor obiceiuri nesănătoase, cu potențial adictiv.

Inflamații, tulburări metabolice și modificări ale microbiomului intestinal – sunt doar câteva dintre cele mai frecvente probleme de sănătate care apar după o dietă de doar câteva săptămâni bazată pe alimentele ultraprocesate, arată un studiu internațional publicat în revista de specialitate Cell Metabolism, citat de Le Monde.

Ce arată studiul?

Participanții la studiu au urmat o dietă bogată în alimente ultraprocesate timp de 28 de zile, bazată pe mezeluri industriale, snacksuri, sucuri carbogazoase sau mâncăruri gata preparate.

La finele perioadei, subiecții prezentau:

  • creștere în greutate

  • inflamație sistemică

  • modificări ale florei intestinale

  • semne timpurii de rezistență la insulină

Comparativ cu un grup de control care a consumat alimente neprocesate, diferențele au fost semnificative și rapide.

Impactul asupra sănătății pe termen lung

Consumul frecvent de alimente ultraprocesate este asociat cu riscuri crescute pentru:

  • obezitate

  • diabet de tip 2

  • boli cardiovasculare

  • tulburări cognitive

  • depresie

Cercetătorii avertizează că efectele nu apar doar în timp, ci pot fi vizibile chiar și în câteva săptămâni, mai ales în cazul unei alimentații dezechilibrate.

Ce putem face?

Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă:

  • evitarea produselor cu liste lungi de ingrediente artificiale

  • alegerea alimentelor proaspete și minim procesate

  • citirea etichetelor și limitarea consumului de zahăr, sare și grăsimi trans

  • gătitul acasă, cu ingrediente naturale

Noul studiu vine să confirme ceea ce nutriționiștii avertizează de ani buni: sănătatea începe în farfurie, iar alegerile alimentare zilnice pot avea efecte rapide și profunde asupra organismului.

Ce sunt alimentele ultraprocesate?

Alimentele ultraprocesate sunt produse industriale care conțin ingrediente artificiale, aditivi, conservanți, coloranți și îndulcitori, fiind adesea lipsite de valoare nutritivă reală. Exemple comune includ:

  • snacksuri ambalate

  • mezeluri industriale

  • sucuri carbogazoase

  • produse de patiserie fabricate în masă

  • mâncăruri gata preparate

Acestea sunt concepute pentru a fi gustoase, convenabile și cu termen lung de valabilitate, dar studiile recente arată că pot afecta profund echilibrul metabolic și sănătatea generală.