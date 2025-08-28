Inflamații, tulburări metabolice și modificări ale microbiomului intestinal – sunt doar câteva dintre cele mai frecvente probleme de sănătate care apar după o dietă de doar câteva săptămâni bazată pe alimentele ultraprocesate, arată un studiu internațional publicat în revista de specialitate Cell Metabolism, citat de Le Monde.

Ce arată studiul?

Participanții la studiu au urmat o dietă bogată în alimente ultraprocesate timp de 28 de zile, bazată pe mezeluri industriale, snacksuri, sucuri carbogazoase sau mâncăruri gata preparate.

La finele perioadei, subiecții prezentau:

creștere în greutate

inflamație sistemică

modificări ale florei intestinale

semne timpurii de rezistență la insulină

Comparativ cu un grup de control care a consumat alimente neprocesate, diferențele au fost semnificative și rapide.

Impactul asupra sănătății pe termen lung

Consumul frecvent de alimente ultraprocesate este asociat cu riscuri crescute pentru:

obezitate

diabet de tip 2

boli cardiovasculare

tulburări cognitive

depresie

Cercetătorii avertizează că efectele nu apar doar în timp, ci pot fi vizibile chiar și în câteva săptămâni, mai ales în cazul unei alimentații dezechilibrate.

Ce putem face?

Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă:

evitarea produselor cu liste lungi de ingrediente artificiale

alegerea alimentelor proaspete și minim procesate

citirea etichetelor și limitarea consumului de zahăr, sare și grăsimi trans

gătitul acasă, cu ingrediente naturale

Noul studiu vine să confirme ceea ce nutriționiștii avertizează de ani buni: sănătatea începe în farfurie, iar alegerile alimentare zilnice pot avea efecte rapide și profunde asupra organismului.

Ce sunt alimentele ultraprocesate?

Alimentele ultraprocesate sunt produse industriale care conțin ingrediente artificiale, aditivi, conservanți, coloranți și îndulcitori, fiind adesea lipsite de valoare nutritivă reală. Exemple comune includ:

snacksuri ambalate

mezeluri industriale

sucuri carbogazoase

produse de patiserie fabricate în masă

mâncăruri gata preparate

Acestea sunt concepute pentru a fi gustoase, convenabile și cu termen lung de valabilitate, dar studiile recente arată că pot afecta profund echilibrul metabolic și sănătatea generală.