Pentru obținerea sarcinii prin FIV, este necesară stimularea ovariană, recoltarea ovocitelor și combinarea acestora cu spermatozoizii, în laborator. După câteva zile, embrionul rezultat este implantat în uterul femeii, unde se implantează la fel ca o sarcină obținută natural.

Medicii recomandă fertilizarea in vitro atunci când alte metode reproductive nu au avut succes sau vârsta femeii este înaintată. Se consideră că un cuplu este infertil dacă nu reușește să obțină sarcina după 12 luni de contacte sexuale neprotejate, 6 luni dacă vârsta femeii este mai mare de 35 de ani.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.