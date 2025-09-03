Testul de sarcină poate fi efectuat oricând și se poate pozitiva chiar din prima zi de întârziere a menstruației, dar la cel puțin 21 de zile de la ultimul contact sexual neprotejat.

Un test de sarcină efectuat la domiciliu este precis dacă sunt urmate instrucțiunile de utilizare. Un rezultat pozitiv, respectiv apariția a două liniuțe pe zona de testare, necesită adresarea către medic pentru confirmarea sarcinii. În cazul în care testul este negativ, respectiv o singură liniuță în zona de testare, acesta poate fi repetat după câteva zile, pentru mai multă siguranță.

Ai grijă de tine!

