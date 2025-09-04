La un moment dat, a început să aibă dureri foarte puternice la piciorul drept, în special în timpul mersului, dar care dispăreau în stare de repaus. În plus, îi apăruse și o ulcerație la degetul mare de la piciorul drept. Pentru că disconfortul dat de claudicația intermitentă, specifică pentru arteriopatie obliterantă, era tot mai mare și îi afecta calitatea vieții, la recomandarea medicului diabetolog care îl monitoriza, bărbatul a efectuat o ecografie Doppler. Investigația a arătat că avea un flux arterial foarte redus, de aici și simptomele cu care se confrunta.

Ovidiu a înțeles cât de gravă era situația și nu a mai stat pe gânduri. S-a programat la Dr. Belgin Asan, medic specialist cardiologie cu competență în cardiologia intervențională la Spitalul Clinic SANADOR, pentru a vedea ce soluții terapeutice existau în cazul său.

Medicul i-a recomandat mai multe investigații suplimentare, printre care și o angiografie periferică, o procedură minim invazivă prin care medicul vede vasele de sânge periferice și evaluează modul în care circulă sângele la acest nivel. Rezultatele au condus la stabilirea diagnosticului de ocluzie la nivelul arterei iliace comune drepte.

Tratamentul propus a fost o procedură de cardiologie intervențională, respectiv o angioplastie periferică cu montarea a două stenturi pe artera iliacă, care era blocată. Intervenția realizată de Dr. Belgin Asan la Spitalul Clinic SANADOR a decurs fără probleme, iar pacientul s-a recuperat cu ușurință. Fluxul de sânge la nivelul membrului afectat a fost restabilit, iar simptomele au dispărut. În timp, și ulcerația s-a vindecat.

În prezent, bărbatul se simte foarte bine, a adoptat un stil de viață mult mai sănătos, respectă întocmai recomandările medicale date de Dr. Belgin Asan și revine periodic la control.

