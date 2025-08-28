După ce a mers imediat la cea mai apropiată unitate medicală, femeia a primit un diagnostic sever: traumatism sever vertebro-medular, cu fracturi vertebrale cominutive la mai multe niveluri, toracic și lombar. Concret, Raluca suferise mai multe fracturi de coloană – vertebrele T7, L1 și L2 erau fracturate în mai multe fragmente, care apăsau pe măduva spinării, fiind necesară o intervenție chirurgicală. Cazul ei reprezenta o urgență în neurochirurgie, astfel încât familia a decis să o transfere imediat la București, la Spitalul Clinic SANADOR, pentru a beneficia de operația necesară.

Tânăra a fost evaluată mai întâi în Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic SANADOR, unde investigațiile imagistice avansate, efectuate în regim de urgență, au confirmat diagnosticul și necesitatea unui tratament neurochirurgical în cel mai scurt timp posibil. A fost internată apoi pe Secția de Neurochirurgie, unde a fost preluată de Dr. Marius Catană, medic primar neurochirurgie cu competențe în chirurgia spinală, unul dintre cei mai experimentați specialiști din România în tratamentul leziunilor vertebro-medulare.

După evaluarea detaliată a cazului, Dr. Marius Catană i-a explicat tinerei necesitatea tratamentului chirurgical și modul în care va decurge operația. Intervenția chirurgicală a fost foarte complexă, a durat peste patru ore, și a implicat fixarea celor trei zone vertebrale afectate și decomprimarea măduvei spinării.

Operația realizată de Dr. Marius Catană s-a finalizat cu succes, pacienta s-a recuperat fără probleme, a scăpat de durere de spate, și și-a recăpătat postura și controlul mișcărilor. La recomandarea medicului, a urmat un program de recuperare medicală, prin exerciții de kinetoterapie, care i-au permis să-și reia în scurt timp activitățile obișnuite. În prezent se simte bine și este foarte mulțumită de modul în care echipa medicală de la Spitalul Clinic SANADOR a gestionat cazul său deosebit de grav.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile de neurochirurgie au loc într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I. Echipa medicală are o vastă experiență în tratarea cazurilor complexe, rezultatele deosebite obținute fiind susținute de echipamentele de ultimă generație - microscoapele operatorii Zeiss Kinevo 900 cu tehnologie robotică și sistemul avansat de neuronavigație Medtronic.

Postoperator, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții au acces la un program personalizat de recuperare medicală, recomandat de un medic, pentru redobândirea cât mai rapidă a mobilității și pentru o refacere optimă.

În cazul unor urgențe neurochirurgicale, precum fracturile vertebrale, pacienții se pot adresa oricând, cu încredere, către Compartimentul de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR, unde funcționează permanent 26 de linii de gardă, inclusiv linii de gardă de neurochirurgie și anestezie și terapie intensivă.