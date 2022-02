„Mi-e greu să cred ce s-a întâmplat azi în Parlament. Nu este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva, și colegul Florin Roman a pățit așa ceva. Când se ajunge la așa ceva trebuie să ne unim și să luăm atitudine. Cei de la USR puteau să se abțină de la discuția pe moțiune alături de AUR. Astfel, i-au legitimat din nou cei de la USR. M-am consultat cu mai mulți colegi avocați și mi-au spus că sunt elemente constitutive pentru plângere penală. În Parlament în sedința biroului de azi s-a discutat despre măsuri. Cred că vom modifica regulamentul Camerei Deputaților, iar când vor mai apărea astfel de situații să fie taxate. Trecerea de la un astfel de eveniment la altele mai grave este un singuri pas. Lucurile nu s-au liniștit, e un val de ură pe pagina mea din partea celor de la AUR. Online, lucrurile au scăpat de mult de sub control. Există și acest aspect, al urii românilor față de scandalul facturilor. Un cetățean mi-a trimis un mesaj că este mulțumit că i s-a refăcut bine recalcularea. Este un mesaj îmbucurător, am primit mesaje de susținere față de ceea ce s-a întâmplat azi în Parlament. Cred că oamenii, în general, nu agreează astfel de comportamente, indiferent de situația în care suntem acum. Mâine am o discuție cu furnizori pentru a vedea stadiul de refacere a facturilor. Sunt situații în care facturile au scăzut la jumătate, haideți să plecăm de la principiul bunei credințe. Pentru aplicarea schemei de la 1 februarie vrem să ne asigurăm că nu vom mai avea probleme. Niciun consumator casnic nu va fi debranșat, legea nu permite acest lucru. Nu vreau să cred că sunt în continuare furnizori care încalcă legea. Să ne scrie nouă, celor de la ANRE. Să nu se fi întâmplat cazuri ca oamenii să fi fost debranșati înainte de acest scandal. Nu știu dacă plafonarea prețului la producători este o soluție mai bună, atâta timp cât energia a fost deja vândută. Cel mai practic este să plafonezi direct către consumatorul casnic. Din aprilie nu vine potopul, lucrăm pe diverse scenarii, ca să nu avem probleme”, a declarat Virgil Popescu în emisiunea „Legile Puterii”.