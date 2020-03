Victor Ponta este revoltat: ”România merge mai departe cu propuneri de GUVERN FAKE”

“Furtuna perfecta” - si “tara condusa de incapatanati egocentrici ”!

Sa va fac un rezumat al problemelor grave din aceasta saptamana = epidemia de coronavirus se extinde la nivel mondial ( mai ales in Italia) + bursele din toata lumea se prabusesc la nivelul Crizei din 2008 + la granitele Bulgariei si Grecieu sunte zeci de mii de migranti care vor sa treaca in Europa ( in total in Turcia sunt peste 3 milioane) !

Ce face Romania in fata acestei “furtuni perfecte” ( o situatie in care mai multe cauze diferite dar concomitente duc la o criza inevitabila) - merge mai departe cu propuneri de GUVERN FAKE ( sau “la misto” sa inteleaga toata lumea) - si cu planuri fantasmagorice de alegeri anticipate pentru placerea PNL!