"Încerc încă o dată să trag un semnal de alarmă asupra nevoii ca România să accelereze procesul de transformare digitală. Evident că nu este un simplu cuvânt-cheie, ci vorbim de o schimbare profundă care poate ajuta România, mai ales în contextul economic actual (...) De aceea este nevoie de un moment zero și trebuie ca transformarea digitală să fie o prioritate a viitorului Guvern al României, dar și o prioritate pentru actualul președinte. Susțin propunerea venită din zona mediului de afaceri prin care s-a propus președintelui României să aibă un consilier specializat pe zona aceasta de transformare digitală, dar în același timp îmi doresc ca structurile responsabile de digitalizare la nivelul Guvernului României să lucreze mai mult împreună și să aibă un rol central în ceea ce înseamnă actul guvernamental. Practic, să avem aceste structuri la ședințele guvernamentale și fiecare punct care are o componentă ce privește digitalizarea să fie tratat cu seriozitate, pentru că digitalizarea înseamnă ca lucrurile să meargă mai repede, lucrurile să fie mai ieftine și la finalul zilei cetățeanul să simtă că poate avea un contact direct cu statul", a afirmat Negrescu.

Potrivit oficialului, în prezent, digitalizarea nu înseamnă doar informatică și programare, ci este prezentă în toate domeniile de activitate.

"În calitatea mea de negociator-șef al bugetului Uniunii Europene pentru anul acesta, am crescut alocările financiare pentru toate aceste componente, pentru că sunt un puternic susținător al transformării digitale. În această logică trebuie să inovăm și aș vrea să fim mai curajoși. Așa cum am fost și în trecut când am introdus cursurile de Informatică în licee. De ce să nu ne gândim cum putem să introducem cursuri legate de Inteligența Artificială, să ne asigurăm că accesul la formarea privind robotica să fie unul real. Să ne asigurăm că și pe zona universitară avem aceste componente integrate.

Astăzi, digitalizarea nu înseamnă doar informatică, doar programare, ci este prezentă în toate domeniile de activitate, fie că vorbim de pârghii sociale, fie că vorbim de zona tehnică. Toate profesiile au nevoie de aceste tipuri de competență și, evident, nu trebuie să uităm să informăm populația în ansamblul său, să dezvoltăm mecanisme care să protejeze cetățenii. Am văzut în ultimele luni cât de fragilă e societatea românească la influențele străine, la știrile false. Nu cred că cineva putea estima impactul acestor informații și impactul rețelelor sociale asupra modului în care oamenii gândesc", a subliniat europarlamentarul.

Acesta a adăugat că siguranța cetățeanului este strâns legată de siguranța cibernetică, iar în acest context e nevoie de un parteneriat real între mediul public, mediul privat și societatea civilă.

"Astăzi, cetățeanul este confruntat cu zeci de astfel de obstacole și provocări, nu doar când vorbim de opțiunile politice, dar și atunci când vorbim de folosirea cardului de credit sau când vorbim de o comandă online sau când vorbim de un document care este digitalizat. Sunt nenumărate astfel de provocări și, din păcate, trebuie să constatăm faptul că cetățenii nu sunt pregătiți. Nu știu cum să reacționeze atunci când se întâmplă aceste lucruri, când există persoane care vor să abuzeze de onestitatea lor. Siguranța cibernetică trebuie să fie, de asemenea, un lucru central, o prioritate în ceea ce înseamnă actul de intervenție al organismelor și organelor abilitate. Atunci când vorbim de siguranța cetățeanului, trebuie să vorbim și de siguranța cibernetică. În această logică ne trebuie nu doar structuri specializate, ci ne trebuie oameni profesionalizați și avem nevoie de un parteneriat real între mediul public, mediul privat și societatea civilă", a punctat Victor Negrescu.