Declarațiile Oanei Gheorghiu au fost făcute după ce a fost întrebată despre pensiile speciale ale magistraților. În acest context, noul vicepremier a spus că aceștia au fost prinși într-o schemă de tip Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit.

Mai mult decât atât, Oana Gheorghiu susține că dacă magistrații sunt oameni pragmatici și raționali ar trebui să înțeleagă acest lucru. Criticile acesteia nu s-au oprit aici. Deși îl cunoaște de zeci de ani, noul vicepremier crede că președintele României duce lipsă de viteză.

„Eu cred că Nicușor Dan are tot ce-i trebuie. Îi lipsește viteza. Aici ne deosebim. El face lucrurile într-un alt ritm” a declarat Oana Gheorghiu.