„Politica înseamnă deciziile care ne afectează viața de zi cu zi. Tocmai de aceea am decis sa mă implic activ în actul politic decizonal, pentru a putea veni în ajutorul comunității din care fac parte.

În prezent, candidez pentru funcția de prim-vicepreședinte pe politici publice, în cadrul Biroului Politic al PNL Sector 4.

Ca antreprenor am dobândit o vastă experiență de lucru, pornind orice activitate de la zero. Am învățat că fiecare problemă își găsește rezolvarea prin muncă și determinare. Sunt convins de faptul că acest principiu este aplicabil și în politica pe care ne-am dori-o cu toții.

Așa am înțeles eu să fac politică pentru oameni și nevoile acestora.#suflunou#romanii trebuie sa știe#teamCITU”, este mesajul postat pe Facebook de Mototolea, scrie psnews.ro