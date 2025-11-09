Urmează ca săptămâna viitoare reforma din administrația locală să fie tranșată în Coaliție, reformă ce este tergiversată de mai bine de 3 luni. Anunțul a fost făcut chiar de către consilierul prezidențial.

Din ceea ce știm până acum, potrivit surselor Realitatea PLUS, 13.000 de oameni ar urma să fie concediați, iar două miliare de lei vor ajunge, astfel, în visteria statului. O sumă însă, spun analiștii economici, ținând cont de faptul că gaura din buget a depășit peste 100 de miliarde de lei, Tot săptămâna viitoare, și reforma pensiilor speciale urmează să ajungă pe masa Coaliției.

Nicușor Dan spunea la finalul săptămânii trecute că va discuta cu liderii Coaliției pe marginea acestui subiect, dar și despre cum va arăta bugetul pe anul viitor.

Din informațiile existente, termenul pentru pensiile magistraților a fost fixat pentru data de 28 noiembrie. Potrivit președintelui, ar urma ca perioada tranzitorie pentru creșterea vârstei de pensionare să fie de 15 ani, în timp ce cuantumul pensiei ar putea crește la 75 de procente din ultimul salariu net.