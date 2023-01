Conducerea PNL i-a convocat, duminică, în şedinţă informală, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta poziţia politică şi priorităţile parlamentare la început de an, au precizat, pentru Agerpres, surse din partid.



Conform surselor citate, şedinţa, care începe la ora 16,00, are loc la Vila Lac.



"Este o şedinţă de început de an şi de sesiune parlamentară între conducerea partidului şi liderii ai acestui partid. Este în pregătirea sesiunii parlamentare şi despre poziţia politică din următoarea perioadă", au precizat sursele citate.



Luni, Biroul Politic Naţional al PNL se va reuni, începând cu ora 11,00, în sala grupului PNL de la Camera Deputaţilor. De asemenea, grupurile parlamentare reunite ale PNL vor avea o şedinţă de la ora 18,00 în prezenţa preşedintelui partidului, premierul Nicolae Ciucă.