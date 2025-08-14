BOLOJAN TAIE BANII DE INVESTIȚII, PRIMARII SE RĂSCOALĂ



ANTAL ARPAD: Iar ne sabotăm singuri! Oprim PNRR în luna august, când se lucrează pe toate șantierele și poate se va reveni în decembrie, când nu se mai poate face nimic! Asta după ce am semnat pe proprie răspundere că vom finaliza proiectele!

GENTEA CRISTIAN: Exact! Am dat declarații toți!

LIA OLGUȚA VASILESCU: Problema e că unii am decopertat școlile sau blocurile... înțelesesem că se opresc doar cele pentru care nu s-au semnat contracte nu și cele în lucru. Asta e altceva.

ANTAL ARPAD: Nu există o decizie în coaliție!

MARIO DE MEZZO: URA! Eu urlu asta de două luni. Singur din PNL și nesusținut deloc de AMR (n.r. Asociația Municipiilor din România). Nu mă deranjează să duc războaie singur, m-am obișnuit.

MIRCIA GUTĂU: Am școli, grădinițe unde se lucrează intens să terminăm ... vai de noi



Sursa: Realitatea PLUS



REVOLTĂ URIAȘĂ, PRIMARII VOR SĂ DEA BUZNA ÎN ȘEDINȚA DE GUVERN



MARIO DE MEZZO: Am 5, nu unul. Eu am anunțat public că nu voi iniția proteste împotriva lui Bolojan, dar dacă ies doi primari în stradă sunt acolo cu ei. Aștept o strigare.

LUCIAN VIZITEU: Credeți că ne putem urca în mașini să venim mâine toți la Guvern? Mi se pare că se întrece orice limită!

CRISTIAN GENTEA: Nu credeam, dar mă aveți de client!

KORODI ATTILA: Stimați colegi! Acest OUG, momentul decisiv pentru prăbușirea perspectivelor predictibile ale statului. Este incredibil ce se întâmplă. (...) Guvernul ne-a întrebat ce ne asumăm până în luna august anul viitor și am răspuns cu responsabilitate. Saligny, reorganizările vor fi ceva pueril față de impactul acestor decizii.

(...)

ANTAL ARPAD: În momentul în care ai pornit o licitație nu o mai poți opri

DAN BOBOUȚANU: Pe grupul ăsta este și premierul. Posibil să ne răspundă și să ne explice necesitatea acestui OUG! Am votat pro Europa cu argumentul că aceste proiecte vor merge mai departe!

MARIO DE MEZZO: Întrebarea mea pentru premier ar fi de ce a construit a doua centură mediană de 1.3 miliarde a Oradiei din Saligny și nu din credit la bancă?

GABRIEL PURCARU: E incredibil! Cred că e necesară prezența noastră la ședința de Guvern de mâine. Este nevoie de o reacție vehementă, e despre comunitățile noastre. În ce direcție ne îndreptăm. Anghel Saligny blocat, PNRR blocat!



Sursa: Realitatea PLUS