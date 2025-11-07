Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români şi economia românească.

Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România.

Și, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate și viziune, în orice context!” a declarat Grindeanu.