"Suntem într-o criză europeană de proporții. Europa devine tot mai irelevantă.



Groaza din sistem acum este dacă am pariat greșit, pentru că dacă pică Franța, vă imaginați că România rămâne ca un pui de găina cu gâtul rupt, care face murdărie în stânga și-n dreapta, dar, de fapt, și n-are nicio direcție clară.



Tăcerea Germaniei - dacă v-ați uitat în presă lor - este o tăcere aproape de mormânt. De ce fac asta? Pentru că este o groază și la Berlin. Nici Berlinul nu știe ce i se va întâmpla, mai ales că are un partid - Alternative für Deutschland (AfD), care este oricând pregătit să pună presiuni pe actuala guvernare.

Problema e dacă cade Franța, cade un proiect care înseamnă o Uniune Europeană care și-a pus și ea toate cărțile pe Ucraina, pe federalizare, iar dacă acest proiect o să cadă, întrebarea este ce se va întâmplă după?", a declarat sociologul.

