"Am renunţat la tot ce aveam, la job-ul meu ca să mă mut acolo. Ca să ce? Să fiu acum nevoit să plec efectiv și să iau de la zero? Asta merită ceva? Mi-e scârbă! Mi-e scârbă de mine că de trei ani o duc rău cu ea. Mi-e scârbă că am stat cu ea! Că dacă plecam în primul an ce bine îmi era! Vrea să mă dea afară din partid că îi contest eu autoritatea. Păi dacă ești retardată, normal că nu faci absolut nimic decât să te cerți cu lumea", a declarat Silvestru Șoșoacă.

Aceasta este prima reacție a lui Silvestru Șoșoacă, după ce a fost exclus din partid de soție. El a anunțat că va depune actele pentru divorț în perioada următoare.

"Tu nu faci nimic creativ! Nu se poate, mă, să stea câte 10 minute la câte un om și să-l înjure în drumul mare! Nu se poate. Nu se face așa ceva! Ditamai senatorul țării te apuci și urli și zbieri și drăcui în drumul mare, mă? Şi să ţi se spună de șase-șapte ori să te oprești şi tot să nu te oprești. Să intru în pământ de ruşine de fiecare dată. Hai că nu se mai poate! Să-şi ia frate pastilele dacă e nevrotică", a mai spus acesta.

Imediat după ședința partidului, Diana Șoșoacă a izbucnit în lacrimi când a aflat că soțul său va depune actele pentru divorț.

"Mulțumesc din suflet luis Lazarus în drumul meu prin această politică ai fost primul care mi-a întins o mână, ai rămas alături de mine și nu ai renunțat", a afirmat senatoarea.

Scandalul dintre soții Șoșoacă a pornit după ce Diana Șoșoacă l-a acuzat pe acesta că face jocurile serviciilor secrete.