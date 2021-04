Preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Tulcea, Ştefan Ilie, a declarat vineri, pentru Agerpres, că reprezentantul liberalilor în Consiliul Judeţean (CJ) Mihai Huleni va fi propus din nou pentru a ocupa funcţia de vicepreşedinte al CJ.



Huleni şi-a dat demisia joi din funcţia de vicepreşedinte în care a fost ales pe data de 22 martie, după ce Prefectura a contestat în instanţă decizia consilierilor judeţeni.



"Sunt convins că dacă s-ar parcurge toată procedura în instanţă am avea câştig de cauză, dar pentru a nu bloca activitatea CJ, în contextul în care pe parcursul demersului în instanţă calitatea de vicepreşedinte se suspendă, Mihai Huleni a decis să demisioneze. În următoarea şedinţă ordinară a CJ, tot pe el îl vom propune, pentru că nu este vinovat de ce s-a întâmplat", a afirmat preşedintele organizaţiei judeţene a PNL.



În opinia lui Ştefan Ilie, situaţia de la conducerea CJ ar fi fost evitată dacă legea ar fi prevăzut ce se întâmplă atunci când membrii unei comisii nu se întrunesc pentru a-şi exprima decizia pe marginea unui proiect de hotărâre.



"Legiuitorul nu s-a gândit la situaţiile de non-combat de la nivelul unei comisii, iar Prefectura a luat ad litteram legea. (...) Toată lumea trebuie să înţeleagă că majorităţile se pot schimba. Noi (liberalii, n.red.), la ultima şedinţă de CJ, am votat bugetul şi înţelegem să sprijinim proiectele în curs. Nu înţelegem însă de ce preşedintele CJ nu alocă atribuţiuni funcţiei de vicepreşedinte, deşi am solicitat în scris acest lucru", a mai spus preşedintele organizaţiei judeţene a PNL, Ştefan Ilie.



Luna trecută, 16 consilieri judeţeni, reprezentanţi ai PNL, PMP şi Pro România, l-au ales pe cel de-al doilea vicepreşedinte al CJ, deşi secretarul general al instituţiei publice, Cristian Mihai, i-a anunţat pe consilieri că proiectul de hotărâre nu este însoţit de avizul uneia din comisiile sesizate pe fond, fapt care încalcă prevederile Codului administrativ.



Prefectura judeţului Tulcea a contestat în instanţă decizia CJ, în baza unei erori de procedură, dar procesul a rămas fără obiect după demisia reprezentantului liberalilor.