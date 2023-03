De mai bine de trei ani, elevii școlii gimnaziale 132 Grigore Tocilescu din sectorul cinci al Capitalei au fost relocați, iar cursurile se desfășoară la Liceul Dimitrie Gusti. Totul din cauza faptului că lucrările demarate încă din anul 2019 au fost sistate. Municipalitatea a obținut acum finanțare. Investiția se ridică la peste 18 milioane de lei, iar clădirea va fi izolată, tâmplăria va fi modificată, iar instațiile termice și sanitare vor fi înlocuite.

De altfel, aproape toate școlile vor intra într-un proces amplu de reabilitare și modernizare. Administrația locală a alocat un buget record, iar reprezentanții primăriei au depus și proiecte pentru atragerea fondurilor europene în valoare de 700 de milioane de lei.

"Facem de la zero o scoala, vorbim de Scoala 280, din cartierul Rahova. Copiii vor fi mutați in chirie pentru o perioada de timp, sper eu că maximul trei ani de zile, iar scoala lor va fi refacuta. Modernizăm scoala IG Duca de pe Soseaua Panduri. Copiii vor fi mutati din aceasta toamna in apropiere si noi vom consolida scoala veche, o vom extinde, o vom mansarda astfel incat sa oferim conditii mult mai bune", a declarat Rareș Hopică, city manager S5

La începutul acestui an au fost date în folosință școlile gimnaziale 124 și 141, unde lucrările stagnau de ani de zile.

Bazinul de înot ar putea fi dat în folosință anul de anul viitor. Potrivit administrației locale, bugetul alocat investițiilor este unul record, de peste 800 de milioane de lei. Anul viitor bugetul va crește.