Reziștii care au cerut reorganizarea instituțiilor statului nu vor să plece acasă, chiar dacă funcțiile lor plătite cu peste 12 mii de lei au fost desființate. În această situație este și USR-ista Cătălina Bădoiu, care nu a vrut să plece din funcție, potrivit unor surse.



Surse politice susțin faptul că în cele două funcții vor rămâne cei de la PSD și UDMR, iar secretarul general va fi de la PNL. Potrivit noii organigrame, Cătălina Bădoiu, deși scoasă din schemă, ar fi rămas totuși ilegal pe post. Mai mult, ea primește în continuare salariu, are șofer și beneficiază și de toate privilegiile de care se bucură cei din acestă poziție. Astfel că, potrivit site-ului Senatului, noua organigramă are doi secretari generali adjuncți, dar în realitatea în funcție sunt 3.



Cătălina Bădoiu este secretar general adjunct al Senatului din septembrie 2022. Ea a fost în perioada februarie - septembrie 2021 secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, când ministerul a fost condus de Cristian Ghinea. Ea i-a făcut campanie în USR lui Cătălin Drulă pentru a prelua conducerea partidului.