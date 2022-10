„Pensia de care beneficiază să nu fie mai mare decât salariul în plată. Aceste situaţii, chiar dacă o să fiu criticat, sunt de obrăznicie, nu cred că fac parte dintr-un lucru pe care oamenii să îl considere ca fiind normal. Aceste inginerii, cele existente în sistemul de pensii speciale, puteau fi rezolvate la vremea la care s-au legiferat prin impunerea unui cuantum maxim al pensiei speciale şi nu ajungeam în acest situaţii”, a declarat Marcel Boloș.

Ministrul a vorbit și despre perioada când se va atinge pragul de 9,4% din PIB pentru pensii, inclus în PNRR.

„E vorba de ordinul a câtorva ani, dar nu vreau să spun acest an pe care îl ştiu, pentru că s-ar putea să creeze discuţii inutile în spaţiul public. Pot să vă garantez că 50 de ani, a menţine acest plafon de 9,4% ca procent din PIB în condiţiile în care prognozele arată într-un fel de la an la an (..) luând în calcul aceste prognoze ale instituţiilor şi bazându-se pe rata inflaţiei, ar trebui să majorăm aceste drepturi ale pensionarilor ca să nu plătească costul crizei şi să menţină puterea de cumpărare, discutăm de ordinul câtorva ani, sub cinci ani”, a spus ministrul Marcel Boloş.