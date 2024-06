TITLU: EDILUL REZIST, COLABORATOR CU IDENTITATE REALĂ



”În baza articolului 138 (...) Cod Procedură Penală constată calitatea de COLABORATOR CU IDENTITATE REALĂ a numitului Mihaiu Radu Nicolae. (...) admite excepția nulității mijloacelor de probă constând în înregistrările efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice de către colaboratorul cu identitate reală Mihaiu Radu Nicolae pe care le exclude din materialul probator.”

SURSA: document instanță

Totul ar fi pornit de la niște înregistrări făcute de edil cu scopul de a demonstra autorităților presupuse fapte ilegale comise de colegi de-ai săi. Oamenii vizați de primarul USR ar fi fost un consilier local la sectorul 2 și omul de afaceri Corin Romanescu.

"Dl Radu Mihaiu a actionat ilegal si inregistrarile au fost declarate nule, iar eu am fost probat de libertate 30 de zile pe nedrept. Sa fie clar pentru toata lumea, a fost confirmat (Radu Mihaiu - n.r.) ca si colabotor cu identitate reala, adica turnator, informator", a declarat omul de afaceri Corin Romanescu.

"Dl Corin Romanescu e reprezentat in instanta de nimeni altul decat de dl. Doru Traila. In 2021, niste consilieri locali au venit la mine si am discutat despre sustinerea politica. Acesti consilieri locali mi-au spus ca pentru sustinerea politica trebuie sa le autorizez 50 de panouri. Asta se numeste trafic de influenta. Eu m-am dus la politie, si am zis mi se intampla chestia asta si trebuie sa va spun ca mi se cere sa comit trafic de influenta. Am facut ce mi-a spus procurorul. Atat", a declarat Radu Mihaiu.