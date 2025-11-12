Ilie Bolojan a rămas fără sprijin în coaliție după măsurile cu care a venit, măsuri care i-au sărăcit pe români. Potrivit surselor Realitatea PLUS, într-o ședință extrem de tensionată a coaliției, Ilie Bolojan a încercat să-și impune anumite puncte de vedere, dar nu i-a ieșit.

S-a ajuns la un acord, dar nu acordul pe care îl dorea Ilie Bolojan, care a rămas singur, singurel, fără susținere și nu a mai avut ce face decât să accepte. Până și Dominic Fritz a fost de acord cu Partidul Social-Democrat, cu acea măsură, cu 30% din posturile totale, dar nu mai mult de 20% efectiv ocupate, oameni care ar urma să fie disponibilizați. Asta înseamnă 10% efectiv, sau acea reducere de cheltuieli, ce înseamnă să faci o medie a salariului pe instituție și să reduci cheltuielile cu personalul până la concordanța pe grilă.

Această măsură era opțională, tranzitorie, până la 1 ianuarie 2027, după care trebuie să rămână strict doar numărul de angajați, conform grilei.

Ilie Bolojan a încercat, într-o ședință foarte tensionată a coaliției de guvernare să-și impună punctul de vedere, dar rând pe rând toți ceilalți au dat deoparte, asta înseamnă Partidul Social-Democrat, Partidul Național-Liberal, USR-ul lui Fritz și ONG-ul UDMR. Drept urmare n-a mai avut ce să facă și a trebuit să îi asculte și pe ceilalți, ușor, ușor, oamenii înțelegând că măsurile pe care le ia Ilie Bolojan nu sunt neapărat măsurile corecte și măsurile bune.