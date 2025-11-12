Premierul a rămas fără sprijin în Coaliție: PSD și USR nu mai acceptă planul de sărăcie al lui Bolojan - SURSE

Premierul Ilie Bolojan ar fi rămas fără susține după ședința coaliției, pe reforma administrației. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, reprezentanți USR și ai PSD nu mai acceptă planul de sărăcie al lui Ilie Bolojan.  

Ilie Bolojan a rămas fără sprijin în coaliție după măsurile cu care a venit, măsuri care i-au sărăcit pe români. Potrivit surselor Realitatea PLUS, într-o ședință  extrem de tensionată a coaliției, Ilie Bolojan a încercat să-și impune anumite puncte de vedere, dar nu  i-a ieșit.

S-a ajuns la un acord, dar nu acordul pe care îl dorea Ilie Bolojan, care a rămas singur, singurel, fără susținere și nu a mai avut ce face decât să accepte. Până și Dominic Fritz a fost de acord cu Partidul Social-Democrat, cu acea măsură, cu 30% din posturile totale, dar nu mai mult de 20% efectiv ocupate, oameni care ar urma să fie disponibilizați. Asta înseamnă 10% efectiv, sau acea reducere de cheltuieli, ce înseamnă să faci o medie a salariului pe instituție și să reduci cheltuielile cu personalul până la concordanța pe grilă.

Această măsură era opțională, tranzitorie, până la 1 ianuarie 2027, după care trebuie să rămână strict doar numărul de angajați, conform grilei. 

Ilie Bolojan a încercat, într-o ședință foarte tensionată a coaliției de guvernare să-și impună punctul de vedere, dar rând pe rând toți ceilalți au dat deoparte, asta înseamnă Partidul Social-Democrat, Partidul Național-Liberal, USR-ul lui Fritz și ONG-ul UDMR. Drept urmare n-a mai avut ce să facă și a trebuit să îi asculte și pe ceilalți, ușor, ușor, oamenii înțelegând că măsurile pe care le ia Ilie Bolojan nu sunt neapărat măsurile corecte și măsurile bune.