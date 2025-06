"E lesne de inteles, si nu de ieri de azi, constatam ca unul dintre obiectivele celor de la USR este acesta. Eu vreau să vă spun că lucrul asta nu se va intampla cat PSD exista in politica. Si, mai ales, fiind un partid cu cea mai mare reprezentativitate din Romania, nu vom fi niciodata de acord sa vindem actiuni la companiile nationale, mai ales cele profitabile - ca aici se propune sa vindem actiuni de la Hidroelectrica, Transelectrica, Romgaz, Transgaz si asa mai departe. Cu lucrul asta nu vom fi niciodata de acord.



Forme de a aduce bani la buget de stat, listand, in niciun caz nu vom solicita sau vom sustine sub o formă vanzarea.



Nu a castigat USR alegerile in Romania. Eu vad ca exista o anumita pozitie si aroganta in abordare, dar le aduc aminte că nu au castigat alegerile", a declarat senatorul Daniel Zamfir.