Potrivit jurnaliștilor, principala măsură asupra căreia PSD va impune un amendament în Parlament este plata contribuțiilor la sănătate de către mămici. Social-democrații nu sunt de acord cu această măsură și vor încerca să o schimbe. De altfel, PSD vrea să ridice pragul de plată a CASS-ul de către pensionari de la 3.000 de lei, cum vrea Ilie Bolojan, la 4.000 de lei.

Social-democrații nu sunt de acord nici cu eliminarea impozitului pentru multinaționale și vor încerca să renunțe la această măsură în Parlament.