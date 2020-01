PSD explică situația moțiunii: "Matematic, nu sunt suficiente voturi doar de la PSD şi de la UDMR"

"Matematic, nu sunt suficiente voturi doar de la PSD şi de la UDMR. Azi de dimineaţă am avut o întâlnire, am vorbit cu liderii de grup de la UDMR, am început să strângem semnăturile. Presupun că o să se termine această procedură. Este o moţiune serioasă şi chiar dorim să treacă această moţiune.

Nu avem un scop politic, când am depus această moţiune, nici noi, nici UDMR. Nu avem un program politic, dorim să stopăm un lucru care nu se face niciunde într-o ţară dezvoltată, mai ales într-o ţară membră a Uniunii Europene.

Nu ai dreptul să schimbi legile electorale, să schimbi regulile în timpul jocului. Asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi de orice variantă. Asta nu înseamnă că o să ne continuăm demersurile atât în România, la instituţiile din România, dar şi în continuare la toate instituţiile europene", a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit news.ro.