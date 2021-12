„Nepăsarea poate fi combătută, schimbarea poate fi realizată prin responsabilitate şi perseverenţă. Am promis depunerea proiectului de lege pentru predarea istoriei Revoluţiei de la Timişoara din 1989. Astăzi, am înregistrat în circuitul legislativ Proiectul de Lege privind Introducerea în curricula şcolară de liceu a cursului \"Istoria Revoluţiei de la Timişoara din 1989 şi a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România\". Am formulat acest proiect ca pe o datorie de onoare, în urma consultărilor cu asociaţiile de revoluţionari. Pentru iniţierea proiectului voi solicita susţinerea colegilor deputaţi, fie că reprezintă Timişul, Bucureştiul sau oricare altă circumscripţie", a anunţat Marilen Pirtea, într-un comunicat de presă.

Parlamentarul liberal declara, sâmbătă, la Timişoara, în cadrul unor manifestări dedicate comemorării a 32 de ani de la Revoluţia din Decembrie din municipiu, că timişorenii nu vor să-şi uite memoria şi trebuie să se profite de faptul că mai avem printre noi oameni care atunci au fost în primele rânduri ale Revoluţiei de la Timişoara, care mai pot veni cu mărturisiri despre acel moment de istorie.