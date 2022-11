”Guvernul României transmite cele mai profunde condoleanţe Guvernului şi poporului din Turcia, în aceste momente de pierdere şi durere”, a afirmat Nicolae Ciucă, ]n mesajul citat.

PM @NicolaeCiuca: The Gov. of #Romania🇷🇴sends its deepest condolences to the Government&people of #Türkiye🇹🇷in these times of loss&grief.We stand in full solidarity with our Turkish friends&strategic partners,wishing full&swift recovery to those injured in the #Istanbul explosion