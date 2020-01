Prefecții demiși îl cheamă pe Orban în instanță

Printre foștii prefecți care au semnat petiția se numără şi Nicolae Drăghia, fost reprezentant al Guvernului în județul Mehedinți. Acesta a declarat, pentru Mediafax, că a semnat plângerea prealabilă care i-a fost trimisă premierului Orban la finalul săptămânii trecute. Nicolae Drăghia spune că grupul foştilor prefecţi nu contestă deciziile de înlocuire din funcţie, ci hotărârile prin care au fost numiți 31 de noi prefecți și subprefecți. Potrivit acestuia, mulţi dintre aceștia nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a ocupa aceste funcţii.

”Noi am vrut să tragem un semnal de alarmă asupra nelegalităţii acestor hotărâri, nu în raport cu noi. Noi suntem doar persoane interesate şi încercăm să respectăm legea. Numirile lor au fost ilegale din punct de vedere al deţinerii calităţii de cursant pentru această funcţie, unii dintre ei. Alţii sunt la cabinete parlamentare şi nu puteau să fie ca funcţie publică, etc. Nu am făcut această plângere prealabilă pentru noi, ca persoane publice sau foşti prefecţi. Hotărârile prin care am fost noi înlocuiţi, asta este o altă problemă şi asta ne-o rezolvăm noi, personal", a declarat, pentru Mediafax, Nicolae Drăghia, fostul prefect al judeţului Mehedinţi.

Acesta spune că singurul lucru pe care-l aşteaptă de la premier este „să pună în legalitate aceste hotărâri". În caz contrar, va fi deschisă o acţiune pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. Fostul prefect de Mehedinţi spune că el nu a contestat decizia de numire a succesorului său pentru că nu este cazul, dar îşi va cere în instanţă funcţia care i-a fost luată.

”Eu, de exemplu, sunt înalt funcţionar public şi poate singurul şi cel mai vechi din această zonă. Şi după activităţi excepţionale, vine această....de fapt, eu am mai câştigat o rundă de bătălii şi în guvernul Cioloş, cu o schimbare ilegală cu aceleaşi personaje, dar mă rog... În plângerea prealabilă nu este inclus şi Mehedinţiul. Aici nu este cazul", a mai spus Nicolae Drăghia.