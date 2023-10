Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, despre cei de la USR, care l-au chemat în Parlament să prezinte situaţia luptei antidrog, că nu mai cumpără nimeni această retorică în care toţi sunt răi şi numai ei sunt buni, în care se face numai rău în România până ajungeţi ei la guvernare unde au mai fost duşi de urechiuşe şi unde au plecat cu pantalonii murdari, la prima bătălie politică. ”Sunteţi distruşi din clipa în care v-au lăsat cei care v-au creat şi v-au manipulat din umbră. Aţi rămas fără epoleţi, cu dinaintea goală şi acum nu faceţi decât să atacaţi pe toţi cei care vor să facă ceva în ţara asta”, le-a mai spus Predoiu celor de la USR, de la tribună.

”Aţi spus că ministerul e distrus, v-am dat cifre şi v-am arătat că nu e distrus. Aţi spus că eu îl distrug, v-am arătat şi v-am demonstrat cu cifre documentabile că nu e distrus. Mâine, dacă plec de la minister, las cel puţin ceva în urmă, 44 de grupuri de crimă organizată destructurate şi sute de kg confiscate în trei luni de zile şi continuăm şi mai sever. Dacă reţi să vorbim de distrugere, cred că sunteţi obsedat de acest cuvânt, asta este logica dvs, nu sunteţi Uniunea salvaţi România, sunteţi Uniunea Distrugeţi România. Distrus e simţul dvs de logică când veniţi să vă frângeţi degetele aici pentru lupta antidrog şi propuneţi proiect de lege pentru consumul drogurilor, legal. Distrus e bunul dvs simţ când ţipaţi la celelalte partide că sunt corupe dar nu sufflaţi o vorbuliţă despre cazurile de corupţie din partidul dvs., cercetate de către procurori. Distrus e patriotismul dvs, tot anul trecut nu aţi făcut decât să împiedicaţi să ridicăm MCV, ceea ce mi s-a părut o lipsă de patriotism. Oricum, aţi fost un adversar slab, să ştiţi, nu m-a satisfăcut, ca să zic aşa. Nu faceţi decât să denaturaţi lucrurile. (..) Nu mai cumpără nimeni această retorică în care toţi sunt răi şi numai dvs sunteţi buni, în care se face numai rău în România până ajungeţi dvs la guvernare unde aţi mai fost duşi de urechiuşe şi unde aţi plecat cu pantalonii murdari, la prima bătălie politică. Sunteţi distruşi din clipa în care v-au lăsat cei care v-au creat şi v-au manipulat din urmă, înţelegeţi? De atunci sunteţi distruşi. Aţi rămas fără epoleţi, cu dinaintea goală şi acum nu faceţi decât să atacaţi pe toţi cei care vor să facă ceva în ţara asta”, a spus Predoiu în plenul Camerei Deputaţilor.

Ministrul a respins acuzaţiile Opoziţiei că s-a ascuns de Parlament prin amânarea dezbaterii şi a arătat că va rămâne totdeauna la dispoziţia Parlamentului. ”Ultima oară tot la invitaţia dvs am fost aici, nu cred că am fugit şi cred că dvs aţi plecat puţin cu coada între picioare”, a spus Predoiu.

Ministrul a afirmat că cei de la USR au menţionat strategiile MAI, arătând o necunoaştere profundă a domeniului. ”Există o strategie naţională antidrog, adoptată de Guvernul României, pentru perioada 2022 -2026, ca parlamentar ar fi trebuit să ştiţi lucrurl ăsta”, i-a spus el deputatului USR Ionuţ Moşteanu.

Cătălin Predoiu a date câteva date din strategie, şi anume că în rândul elevilor de 16 ani, cel mai consumat drog este canabisul, urmat de substanţe psihoactive.

”Vă spune ceva canabis, domnilor deputaţi de la USR? Ar trebui să vă spună pentru că dvs, care vă frângeţi mâinile acum de aecastă problemă, aţi promovat şi susţinut un proiect de ledge prividn legalizarea canabisului. Pe de o parte veniţi aici şi spuneţi că e mare problema cu droguri, şi să ştie românii, pe de altă parte, cereţi în Parlament legi pentru legalizarea consumului de droguri, asta este realitatea. Şi nu e doar una. În 2019, fosta colegă presadă, susţinută de fostul dvs lider de partid, susţinut, vârf de lance, de fostul premier Cioloş, făceaţi campanie la festivalul Saga pentru consumul de droguri, promovând proiectul de lege 3 grame. Ăsta e partidul dvs, trei litere, trei grame. proiectul în care se spunea că ar trebui să fie legalizat consumul şi deţinerea de droguri, dacă sunt 3 grame, ca să lămurim aceste lucruri de la început”, a spus Predoiu.

Ministrul a afirmat că a avut ”20 de pagini de comentarii, intervenţii, declaraţii începând cu audierea sa la Parlament, ca ministru, în care atrăgea atenţia asupra acestei probleme a traficului de droguri şi spunea că este una din priorităţile MAI, alături de combaterea traficului de persoane şi a grupurilor de crimă organizată.

”Nu m-am ascuns cu nimic, aceste declaraţii ale mele, spre deosebire de ale dvs, nu sunt după Vama Veche, sunt înainte de Vama Veche, cu mulţi ani înainte. Înţeleg că v-aţi trezit, după Vama Veche şi aţi mirosit că este o temă electorală pe care să vă căţăraţi din nou, dar nu aveţi substanţa şi nici onestitatea să o faceţi corect. Aţi ventilat şi astăzi tot felul de minciuni, la microfon, o să vă demonstrez cu cifre. Din prima zi la Minister, am convocat toate structurile de forţă şi le-am trasat ca sarcină lupta cu drogurile şi crima organizată. Ca urmare (..) 297 de acţiuni operative oimportante, începând cu data de 4 iulie, rezultate în mii de percheziţii, urmate de mandate de reţinere şi trimitere în judecată. 297. Vi se pare dvs că asta nu este muncă? Înseamnă că nu ştiţi despre ce este vorba. (..) Din trei în trei zile, până ieri, spuneaţi că nu se întâmplă nimic, ieri, o tonă de plante descoperite de Poliţie, capturate. Poate dvs vi se pare puţin? Poarte vi se pare puţin, poate sunteţi învăţaţi cu alte cantităţi”, a mai arătat ministrul de Interne.

Predoiu a spus că în anul 2023, sunt 284.000 de intervenţii pe ordine publică, în ansamblu.

”Eu înţeles preocuparea şi am fost primul care am exprimat-o. pentru cazul grav de la Vama Veche, şi pentru altele, înţeleg acest lucru şi s-au luat toate măsurile, inclusiv de cercetări disciplinare, inclusiv de reorganizare, există anchete, nu am făcut rabat de la nicio prerogativă legală, dar a generaliza, stimaţi colegi şi a stigmatiza un întreg minister, un întreg sistem de forţă, toate structurile ministerului, începând cu Poliţia şi terminând cu Frontiera, mi se pare condamnabil pentru că în felul în care procedaţi, inclusiv astăzi, subminaţi încrederea cetăţenului în Poliţie şi în sistemul de ordine publică în general. Ar trebui şi eu să generalize faptul că dvs aţi avut poate cel mai incompetent ministru al Justiţiei şi să spun că toţi sunteţi incompetenţi, sau al Transporturilor. Sau faptul că aveţi câţiva colegi care au dosare penale şi să spun că toţi sunteţi corupţi? Eu nu fac treaba asta, vă rog nu o faceţi nici dvs. Acest minister munceşte, o spun cu toată responsabilitatea şi cifrele pe care le-am dat demonstrează acest lucru”, a subliniat el.

Predoiu a mai spus că în 2023, la nivel naţional, au avut loc 600 de acţiuni operative pe crimă organizată, la nivel naţional, 34 de grupuri destructurate.

”Spuneţi de capturi, peste 600 de kg de droguri de mare risc capturate, peste 600 de tone de masă verde, plus tona de ieri. Peste 1,7 milioane de pastile de precursori, astea sunt capturi care au fost investigate ani de zile. Să ne uităm la ultimele trei luni, că spuneţi că nu am făcut nimic. 211 acţiuni operative pe crimă organzată, 2.400 de fapte penale documentate, 210 kg de droguri scoase din piaţă, 44 de grupuri de crimă organizată destructurate. Dacă dvs vi se pare că a destructura în trei luni de zile 44 de grupuri de crimă organizată şi a captura 210 kg de droguri înseamnă că mă ascund în birou, înseamnă că numai stând în birou facem aceste lucruri. Eu nu cred aceste lucruri, e vorba de munca poliţiştilor care în teren, în fiecare zi muncesc”, a afirmat Predoiu.

Ministrul a menţionat că inclusiv pe zona de prevenţie s-au făcut anumite lucruri, precizând că sunt mii de acţiuni de prevenţie făcute de Poliţie, prin Agenţia Naţională Antidrog şi a luat iniţiativa şi împreună cu alte ministere, a organizat şi gândit un plan de acţiuni în şcoli.

”Eu am spus am pierdut lupta cu drogurile, dar am pus virgula şi am spus ne reorganizăm să o câştigăm. Asta era sensul declaraţiei mele şi de aceea spun că sunteţi lipsiţi de onestitate şi subminaţi încrederea în aparatul de aplicare a legii. Ce facem în continuare? Reorganizez tot Inspectoratul de la Constanţa. Nu e simplu, să iei de la zero, 20 din cei mai buni specialişti se ocupă de acest lucru la Constanţa. Sunt şi alte măsuri instiutţionale. În timp record, specialiştii ministerului au dat publicităţii un proiect de lege care reorganizează, întăreşte cadrul normativ pentru combaterea drogurilor. Facem şi pe plan operativ, şi instituţional şi pe plan normativ”, a spus ministrul în plen.