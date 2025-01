UPDATE 9:30

La ora 13.00, in fata Guvernului vor fi prezenti si pensionarii. Acestia trebuiau sa beneficieze de indexarea pensie cu rata inflatie, lucru care nu s-a intamplat.

Oamenii spuneau ca au ajuns in pragul disperarii, respectiv ca se descurca din ce in ce mai greu, și asta deoarece s-au scumpit medicamentele, alimentele, facturile.

In loc sa stea acasa, acestia au ales sa iasa astazi in strada pentru a-si striga nemutumirile legate de noile masuri luate de actuala guvernare. Vorbim de acea indexare a pensiei care abia din toamna acestui an va avea loc, insa nu va fi facuta cu acel procent care a fost promis de guvernanti inainte de alegeri.

In strada vor fi, de asemenea, prezenti si salariati ale caror venituri vor fi inghetate.

Protestul va avea loc in intervalul 13.00-16.00 si la el si-au anuntat prezenta CFR-istii, minerii, politistii, care au ramas cu salariile inghetate si nu vor mai primi sporuri. Practic, la salariu acestia vor primi cu aproximativ 1500 de lei mai putin, suma care conteaza in ziua de astazi.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Nemultumiti de ordonanta care-i condamna la saracie, zeci de mii de romani vor veni vineri in Piata Victoriei, respectiv in fata Guvernului, pentru a-si striga nemultumirea.

La protest sunt asteptati atat romani din Capitala, cat si din tara si din diaspora. Vor fi prezenti in Piata Victoriei rezervisti, politisti, silvicultori, transportatori, mineri, pensionari, oameni din toate categoriile sociale, care sunt ingenunchiati de taierile de pensii si inghetarile de salarii ce au venit odata cu ordonanta "trenulet".

Vorbim despre o situatie fara precedent. Revolte au loc inclusiv in diaspora, dar si la Iasi, Focsani, Timisoara si in Capitala, unde vor avea loc manifestatii de amploare.

La ora 13.00 sunt asteptati 30.000 de romani in Piata Victoriei, unde vineri dimineata deja incepusera sa se stranga cativa oameni.