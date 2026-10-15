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Politica· 1 min citire
PNL decide sâmbătă dacă susține guvernul Niculescu. Bolojan convoacă Biroul Permanent Național pentru un vot final
FOTO: Arhivă
Publicat15 oct. 2026, 16:11
SursăRealitatea PLUS
Biroul Permanent Național al PNL se reunește sâmbătă, de la ora 13:00, pentru a decide prin vot dacă liberalii vor susține în Parlament un guvern condus de Luca Niculescu, în încercarea de a debloca actuala criză politică.
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