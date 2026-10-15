PNL decide sâmbătă dacă susține guvernul Niculescu. Bolojan convoacă Biroul Permanent Național pentru un vot final

Publicat 15 oct. 2026, 16:11 Sursă Realitatea PLUS

Biroul Permanent Național al PNL se reunește sâmbătă, de la ora 13:00, pentru a decide prin vot dacă liberalii vor susține în Parlament un guvern condus de Luca Niculescu, în încercarea de a debloca actuala criză politică.

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