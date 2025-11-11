Vineri, șeful statului a spus că discuțiile pe această temă se apropie de \"un compromis\".

"Din informațiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuție și evident că n-o să vă spun eu acum care este poziția fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care țin de activitatea curentă, o începere de discuție pe bugetul 2026", a spus Nicușor Dan atunci, întrebat despre negocierile privind pensiile magistraților și dacă îi va chema pe liderii coaliției la discuții, după motivarea CCR.

Pe de altă parte, referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, președintele a transmis că "trebuie fim optimiști" în această privință.

Nicușor Dan a subliniat că, în opinia sa, reforma privind pensiile magistraților poate fi făcută până pe 28 noiembrie, fiind timp ca proiectul să fie asumat de Guvern în fața Parlamentului, să fie dezbătut într-o procedură rapidă, însă întrebarea este \"dacă îl va ataca ulterior cineva la Curtea Constituțională și cât va dura acolo\".

În ceea ce privește majorarea pragului de pensie la 75% din salariu pentru magistrați, șeful statului a afirmat că acest lucru este în discuție.

Înaintea întâlnirii cu liderii coaliției, șeful statului va depune o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din București.