Numele lui Mihai Fifor, în dosarul permiselor de port-armă false din Caraș Severin

În documentul citat, procurorii arată că un anume N.F. (Neagu Florin – n.r.) ar fi pus la dispoziția grupului infracționat organizat informații despre legătura dintre Mihai Fifor și un anume Mocioalcă.

”Fapta constând în aderarea numitului N.F. la prezumtivul grup infracțional organizat și sprijinirea acestuia prin punerea la dispoziție a informațiilor pe care la deține despre legăturile dintre ministrul de interne FIFOR și numitul MOCIOARCĂ pentru a fi folosite în intimidarea conducerii IPJ Caraș-Severin și pentru a se răzbuna pentru modul corect în care au gestionat examenul de absolvire a cursului organizat de SC POP TIR SPORTIV SRL constituie infracțiunea de Constituirea unui grup infracțional organizat sub forma aderării și sprijinirii – faptă prev. și ped. de art. 367 Cod penal”, se arată în referatul de arestare preventivă.

Prefectul județului Caraș Severin, Matei Lupu, a demisionat după ce a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, în dosarul în care mai multe autorități sunt acuzate ca interveneau în favoarea unor persoane care voiau să obţină arme, dar nu participau la cursuri. Potrivit anchetatorilor, și șeful Serviciului Arme şi Muniţii din Caraş-Severin, Radu Ştefan, a fost reţinut pentru 24 de ore.

În urma perchezițiilor desfășurate, miercuri, în dosarul privind falsificarea permiselor de port-armă instrumentat de DIICOT Caraș-Severin, au fost puse în executare zece mandate de aducere.

"Perchezitiile au loc in cadrul unui dosar penal, constituit la DIICOT - Biroul Teritorial Caras-Severin, in urma unei sesizari din oficiu a ofiterilor SJA Caras-Severin, in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, marturie mincinoasa si divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice", a informat DGA-SJA Caraș-Severin.