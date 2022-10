„Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene şi oraşelor paşnice. Aceste crime de război, moartea unor civili nevinovaţi aduc multă suferinţă şi încalcă Carta ONU", a afirmat Nicolae Ciucă, luni, într-o postare pe pagina de Twitter a Guvernului.

I strongly condemn the massive Russian 🇷🇺 missile attacks on civilian Ukrainian 🇺🇦 infrastructures and peaceful cities. These war crimes and the death of innocent civilians bring so much suffering and break the Charter of the United Nations