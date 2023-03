Anca Ciubăncan face acuzații grave la adresa colegelor care au snopit-o în bătaie chiar în sediul partidului social-democrat din Cluj-Napoca.

"Am picat în fața partidului. Nu am intrat în partid. Totul s-a întâmplat în curte. Am ajuns la sediu și le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru. Și le-am spus să nu își bată joc de munca altora. Atunci Sacaliș a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spațiul public. Sacaliș a venit și a sărit pe mine și avea niște teniși în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reușit să mă trag și atunci Sacaliș a revenit și m-a împins și am căzut, și m-am lovit la cap. Îmi e foarte rău și am o senzație de vomă", a declarat consiliera Ciubăncan, cea bătută, pentru presa locală.

Și cea pe care o acuză că ar fi pornit altercația a ajuns la spital. Angela Șacaliș susține că bătaia a fost provocată de consiliera locală, iar doamnele din sediul PSD Cluj s-au apărat.

"A fost un scandal în care eu m-am ales cu piciorul în ghips și cu imaginea pătată, dar nu a fost provocat de mine sau de tinerele domnișoare ale căror nume a apărut peste tot în presă. Tot ce a spus "doamna" Anca Ciubăncan este FALS! Ea a fost cea care a pornit conflictul și tot ea s-a folosit de vechile metehne să se impună", a scris Angela Sacaliș pe o rețea de socializare.

În acest caz, comisia de etică a partidului Social Democrat de la Cluj va face verificări și este așteptat să facă lumină în acest caz.