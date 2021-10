,,Ioana Mihăilă trebuie retrasă de urgenţă, înaintea audierii din comisii! Asta, dacă Cioloş şi USR mai au vreun dram de bun-simţ! Nu poţi propune la Sănătate aceeaşi persoană care, din iulie până în septembrie, a ignorat avertizările repetate de la specialiştii din ţară, instituţii europene şi chiar de la OMS privind dezastrul sanitar care urma să lovească România în toamnă!", a scris Ciolacu, pe o rețea e socializare.



Liderul PSD a susţinut că Ioana Mihăilă este unul dintre "marii vinovaţi de tragedia" în care se află ţara.



,,Mandatul lui Mihăilă este cronica unui doliu naţional: zero testare extinsă, zero achiziţii de medicamente anti-COVID şi, mai ales, zero resurse pentru a pregăti spitalele de noul val al pandemiei! A veni la Sănătate - în ziua cu peste 570 de morţi! - cu unul dintre marii vinovaţi pentru tragedia în care ne aflăm, reprezintă cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor!", a completat Ciolacu.



Miniştrii propuşi de premierul desemnat Dacian Cioloş sunt audiaţi, marţi, în comisiile parlamentare de specialitate. Audierea Ioanei Mihăilă, propusă pentru portofoliul Sănătăţii, este programată la ora 18:30.