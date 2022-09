„Eu, și la conferința de presă de după briefing am spus că salariile demnitarilor nu trebuie majorate pentru că nu este momentul și am făcut remarca că „sunt invidios pe salariile demnitarilor din Uniunea Europeană care au salarii mult mai mari decât noi. Eu am discutat cu omologul meu din Germania și mi-a spus că are peste 15.000 de euro. Am lucrat și la Agentia de Dezvoltare Nord Vest. Am avut salariu mai mare dacât cel de acum, de demnitar. Nu am susținut această majorare a salariilor demnitarilor. Am venit în funcția aceasta pentru a veni la un salariu la jumătate față de cât căștigam înainte. Sunt bănci de stat unde se plătesc salarii mai mari decât ce primesc miniștrii. BNR este un exemplu în acest sens. Toți ne dorim să avem salarii mai bune, dar trebuie să implementăm măsurui care să ne ducă spre acest obiectiv.

Trebuie să muncim, să fim cinstiti, iar restul vine de la sine”, a declarat în emisiunea „Culisele Statului Paralel” ministrul Boloș.

"Dacă mă uit la salariile demnitarilor din Uniunea Europeană pot să fiu invidios. Dacă mă uit la ceea ce se întâmplă la nivel de populaţie a României şi problemele cu care ne confruntăm cred că este o perioadă de cumpătare şi deciziile luate de Guvern au fost de solidaritate faţă de oameni. Să nu uităm Sprijin pentru România şi ulterior măsurile care au fost de îngheţare a salariilor demnitarilor. Ceea ce spune multe despre deciziile guvernamentale", a declarat Marcel Boloş, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern.

El a punctat că nivelurile de salarizare ale demnitarilor români nu sunt sfidătoare comparativ cu cele din UE, ci de bun simţ.

"De multe ori am fost la reuniunile Consiliului de miniştri şi întâmplător sau nu discuţiile despre ceea ce înseamnă salarizare şi felul în care desfăşoară activitatea miniştrii omologi, nivelurile lor de salarizare depăşesc 15.000 de euro în timp ce un demnitar al României ajunge la 2.500 de euro. Deci acest lucru spune foarte multe despre ceea ce înseamnă sistemul de salarizare românesc al demnitarilor pe care poate îl criticăm faţă de ceea ce înseamnă omologii din străinătate....Să nu credeţi că avem niveluri de salarizare care în comparaţie cu ale altor demnitari sunt sfidătoare. Sunt de bun simţ", a afirmat Marcel Boloş.

Întrebat dacă ar trebui majorate salariile demnitarilor din România, el a spus că se află într-o situaţie delicată dacă se raportează la marea masă a oamenilor.