Liviu Pop, la Realitatea PLUS: ”Dacă sunt probe, dacă sunt chemat, mă voi duce la DNA”

”Nu este nimic adevărat din ceea ce relatați. Niciodată nu am luat plăți pentru cineva să dau la altcineva, nu m-am ocupat de lucruri de acest gen niciodată. Toate aceste sume vehiculate sunt invenții”, a declarat Liviu Pop.

Întrebat dacă îl cunoaște pe denunțătorul Mihai Costea, parlamentarul a recunoscut că fiul acestuia îi este fin.

”Eu îl cunosc pe domnul Costea, cunosc ambele familii, o cunosc pe Sorina. Nu vreau să comentez un video. Nu am făcut niciodată lucruri de genul acesta, nu am să fac niciodată. Nu înțeleg ce caut eu în această discuție. Asta este prima problemă a mea. Aștept finalizarea acestui caz, că nu am nicio implicare.

Baia Mare este un oraș mic, ne cunoaștem, îl cunosc și pe Ionuț, îi știu temperamentul... . Nu vreau să fac alte declarații. Pe domnul Costea îl cunosc de șapte, opt ani, i-am cununat fiul, suntem prieteni de familie”, a spus Pop.

Referitor la o discuție cu Mihai Costea, senatorul a declarat: ”Dânsul m-a sunat dimineață, că vrea să vorbească cu Ionuț. Știind că trece prin momente grele și că Sorina a intrat în tăvălugul acesta... Nici nu știam că el este denunțătorul, am aflat de la Ionuț. Vă dați seama că nu-i puneam într-o situație de genul acesta dacă aș fi știut”.

”După ce a apărut comunicatul DNA, l-am sunat pe Ionuț, dar nu a răspuns, nu am reușit să vorbesc. Am vrut să vorbesc cu el, pe Mihai nu l-am mai sunat că deja lucrurile au luat o altă turnură. Ăsta este șocul meu. Sunt surprins neplăcut. Nu înțeleg ce caută numele meu în această situație”.

Intenționează să ia măsuri

”Dacă sunt probe, dacă sunt chemat, evident că mă voi duce la DNA. Mă gândesc, după declarațiile acestea, să mă apăr și eu, dacă nu mă cheamă procurorii. Să se folosească de numele meu așa, că eu aș fi dat șpăgi, e atac la persoana mea. Eu nu știu nimic, decât declarația lui Ionuț Pintea”, a declarat Liviu Pop.

”Am rămas șocat, cunoscând-o destul de bine pe Sorina. Eu nu cred că a făcut niciodată lucruri de genul ăsta. De două ore, vorbesc la telefon și încerc să calmez lumea. Până la urmă trebuie să se închidă subiectul și să înțeleagă toată lumea că nu poți să arunci în spațiul public informații nefondate.

Am încredere în instituțiile statului. Este un scandal în care nu am nicio implicare, e pătat numele meu. Nu e ușor.

Acest scandal va afecta partidul, dar și persoane neimplicate”, a spus senatorul Liviu Marian Pop, la Realitatea PLUS.