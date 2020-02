VIDEO Sorina Pintea, despre spăgile din spitale, înainte să fie prinsă de DNA: "Am dat și eu cadouri. E diferență între șpagă și recunoștință"

Sorina Pintea a fost reținută pentru 24 de ore după ce a fost prinsă în flagrant. Ea ar fi luat o mită de 120.000 de lei și 10.000 de euro. Într-un interviu mai vechi acordat Realitatea.net, ea arăta o atitudine relaxată în legătură cu obiceiul românesc de a da o mică atenție medicilor și mărturisea că familia ei înca practică acest lucru. Cu toate astea, Sorina Pintea spunea atunci că nu e de acord cu spaga sub formă de bani.

Puteți vedea chiar video, mai jos în articol, momentul din interviu când Sorina Pintea îi mărturisește jurnalistului Cristian Otopeanu că a dat șpagă sub formă de cadouri medicilor:

- realitatea.net: Sincer, dumneavoastra ati dat vreodata spaga la un doctor? Sigur, pana sa aveti o functie importanta....

- Sigur... Dar eu nu am dat bani niciodata. Am dat cadouri si am facut diferenta si chiar si acum trebuie sa se faca foarte clar diferenta intre plata informala sau spaga si recunostinta. Sigur, am facut si eu cadouri din recunostinta, dar vreau sa stiti ca si acum membrii familiei mele, daca acceseaza un serviciu medical si sunt multumiti, considera ca un buchet de flori nu este ceva deplasat. Si o fac si acum.