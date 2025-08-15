Ionuț Moșteanu: Ministrul nu e Moș Crăciun și nu vine cu 3 rachete

Ionuț Moșteanu: Ministrul nu e Moș Crăciun și nu vine cu 3 rachete/ Arhivă foto
"Bugetul de înzestrare este în afara măsurilor de austeritate". Este declarația de ultimă oră făcută de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu chiar de Ziua Marinei. Acesta a adăugat că anul viitor, ceremoniile vor include o nouă corvetă, achiziționată la mâna a doua din Turcia. Investiția este de peste 100 de milioane de euro include armament standard NATO, iar corveta va fi echipată cu armament suplimentar cu rachete în țară. 

Ionuț Moșteanu: Ministrul nu e Moș Crăciun și nu e, nu vine cu bani și zice: „Ia uitați ce v-am adus eu aici, trei rachete și mai știu eu ce." Nu, există un plan de înzestrare al Armatei Române, care e un plan multianual, gândit pe mulți ani de zile, agreat cu aliații NATO, și noi avem grijă ca acest plan să fie executat, să fie demarate proceduri de achiziție, semnate contracte și așa mai departe.

Reporter: Deci este în afara măsurilor de austeritate?

Ionuț Moșteanu: Bugetul este in afara masurilor de austeritate, da. 