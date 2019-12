Ion Iliescu, interviu pentru presa din Rusia. Dezvăluiri incredibile făcute de fostul președinte

2019-12-09 15:32:53 cozma ioan

iliescu e senil deabinelea ! auzi la el ! a ramas singurul mohican care sustine ca in decembrie a fost revolutie , cand el isusi descrie catastrofa in care e romania ! daca ar citi ce a spus generalulin rezerva ctin lucescu, martorul lui ceausescu la crima de la targoviste poate i-ar veni mintea la cap .iata am participat la o crima!lovitura de stat cu o crima oribila !s-a distrus notiunea de justitie ! g.popa s-a sinucis, dr.verdes nu a mai profesat 3 ani din cauza depresiei, noi am fost lasi bsi fricosi, darv eram sub amenintarea armelor ! ( miercuri 4 dec a3}