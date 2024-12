Ion Cristoiu despre excluderea lui Iohannis de la recepția lui Rutte

„A lipsit reprezentantul României Klaus Iohannis președintele, în curând, nelegitim întărâtat, într-un fel, rănit. În vanitatea lui Klaus Iohannis l-a mustrat pe secretarul general spunând ca de ce nu l-a invitat pe el, de fapt, n-a invitat România, vorbim de bisericuțe. Eveniment ieșit din comun, repet, România care a fost este și se pare că va fi în prima linie... ajutorul dat Ucrainei care are o frontieră uriașă cu Ucraina nu a fost invitată la o reuniune esențială a liderilor din NATO.

După ce România a anunțat că a fost penetrată de Rusia, noi am anunțat că am fost ținta în cadrul războiului hibrid și că sigur noi până la urmă am lua așa o măsură în ultimul moment. Deci a rezultat clar că ne-au făcut muci rușii. NATO nu mai are încredere în România.”, a transmis acesta.