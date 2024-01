Anul trecut, președintele Iohannis punea accentul pe scandalul subvențiilor. Deși ministrul Agriculturii de la acea vreme, Petre Daea a reușit să obțină compensații pentru fermieri în urma războiului din Ucraina, șeful statului se declara nemulțumit și chiar anunța public că "este posibil ca datele furnizate de Minister către Comisia Europeană să nu fi fost bine gândite".



După valul de critici, Petre Daea chiar cerea ajutorul colegilor din Guvern.



"Va cer sprijin, stimati colegi, sa nu ma lasati in lupta singur. O pot duce 9lupta - n.r.), dar de aceea sa nu ma lasati singur fratilor, is multe pusti pe mine", declara Petre Daea, in aprilie 2023.



De data aceasta însă, președintele a preferat să tacă. Fermierii ies de mai bine de o săptămână în stradă, nemulțumiți și disperați. Cerealele ieftine din Ucraina reprezintă o adevărată amenințare pentru agricultorii români. Fără să respecte standardele de calitate, cerealele ucrainene se vând la prețuri care afectează piața internă.



S-a ajuns aici și pentru că unele instituții ale statului nu și-au făcut treaba la timp. Camionul care intră cu 34 de tone de cereale în țară, dar descarcă doar 24 de tone în port, lasă în mod evident zece tone pe traseu, în piața neagră.



În schimb, Iohannis are alte preocupări. L-a trimis pe Iulian Fota, secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la Davos. Acolo, se negociază cu Ucraina pentru un acord bilateral de securitate. Asta deși, secretarul de stat american, Anthony Blinken a anunțat recent că blochează ajutorul acordat Ucrainei pentru a crește puterea economică a Statelor Unite, dar și locurile de muncă.



Președintele Klaus Iohannis ar duce însă aceste negocieri pentru propria imagine, mai ales că s-a vorbit la cel mai înalt nivel de plecarea sa la conducerea Uniunii Europene, înainte de încheierea mandatului.