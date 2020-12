Iohannis, atac la PSD: NU poate să emită pretenții la guvernare! Boicotarea consultărilor, o copilărie

"Optimal ar fi sa fie instalat un Guvern imediat dupa Craciun. Dar vedeti ca negocierile sunt negocieri, cateodata merg bine si rapid, cateodata se opresc. Nu cred ca e bine sa-i impingem de la spate, pentru a impiedica greselile care s-au mai facut in formarea coalitiei. Prefer sa discute problemele, si cele sensibile, si dupa sa guverneze cu folos pentru Romania. Cateodata, lumea crede ca politicienii trebuie sa discute numai despre principii. E adevarat, dar cineva trebuie sa le puna in practica. Guvernul nu e format din enunturi, ci din oameni. De aceea se negociaza. Unii negociaza prozitiile si probabil si numele celor care vor fi promovati, altii pozitii in Parlament, altii negociaza program de guvernare. Toate trebuie negociate", a spus Klaus Iohannis.

Intrebat daca exista posibilitatea sa se formeze si o coalitie de stanga, Iohannis a replicat: "Din informatiile mele, PSD nu negociaza cu niciun alt partid, sau invers: niciun partid nu negociaza cu PSD. PSD singur da, a obtinut cele mai multe voturi, dar asta nu inseamna ca poate sa emita pretentii la guvernare. E o interpretare exagerata cu care vin social-democratii in fata publicului. Constitutia e foarte clara: daca un partid castiga peste 50 din mandate, atunci are el dreptul sa formeze Guvernul asa cum doreste. Atunci, presedintele ar fi obligat sa desemneze o persoana din acel partid. Persoana nu ii poate fi impusa presedintelui, atentie! In orice alta situatie, presedintele face consultari cu partidele politice si presedintele are deplina libertate sa desemneze o persoana despre care crede ca poate coagula o majoritate care sa formeze un guvern. Acel narativ al social-democratilor ca ei au castigat alegerile si ca ei trebuie sa primeasca premierul e unul pur si simplu fals."

Pe de alta parte, intrebat daca poate boicota PSD consultarile, Iohannis a explicat: "Sincer, nu cred ca o sa faca asta, nu exista niciun motiv s-o faca. Sa arate ce, ca sunt mai cu mot sau ca unii au baut o cafea la Vila Lac si nu i-a chemat si pe ei? E o copilarie!"

Pe de alta parte, seful statului nu a oferit un raspuns concret la intrebarea daca va interveni sau nu ca mediator in negocieri, insa a subliniat ca nu va lasa tara fara guvern.

"Nu voi lasa tara fara guvern. Dar in aceasta etapa, rolul partidelor e de a negocia si de a veni cu o propunere de premier, cu o propunere de majoritate, si asta astept de la partide. E nevoie sa avem un guvern intr-un timp rezonabil. Nu ar trebui sa dureze mai mult de cateva saptamani", a mai spus Iohannis.