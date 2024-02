"Eu, ca ministru, am crezut - o lună, două, trei, că îl am pe acest om în spatele meu ca garant al unor reforme. (...) Am crezut că Iohanis stă în spatele nostru, dar prin atitudine, prin ceea ce am făcut, permanent mesajul lui a fost: ««Băieți, lăsați lucrurile cum sunt. Nu deranjați, nu intrați în cuibul de viespi. Avem nevoie de liniște.

Mi-a sugerat și ne-a sugerat că își dorește liniște.

Iohannis a fost mult mai "eficient", prin dl Hellvig, prin cei de la PNL, în a pune sub control acest sistem. Adică magistrații care mai erau independenți au fost...În ceea ce privește ce a făcut cu Justiția, da ( e mai rău decât Dragnea - n.r.)", a declarat Drulă la Realitatea PLUS.