Realitatea PLUS, televiziunea poporului, a prezentat LIVE declarațiile președintelui AUR:

George Simion: În 10 minute ajunge la CCR contestatia formulata de Calin Georgescu. BEC nu are drepul sa respinga un candidat. S-a comis un nou abuz, nu avem mari sperante ca va face dreptate CCR, cunoastem cu totii din cine e formata Curtea. Georgescu va epuiza toate caile legale. Noi mergem cu el ca si candidat pe care-l sustinem pentru prezidentiale pana la capat.

Este o contestatie facuta de Georgescu la care s-au alaturat si grupurile parlamentare AUR si POT.

Planul A era Turul 2 inapoi, planul B - sustinerea independentului Calin Georgescu.

Tandem Georgescu-Simion? Nu sunt abilitat sa vorbesc despre o ipotetica candidatura a mea. Cand Calin Georgescu o sa doreasca sa faca un anunt o sa-l faca.

Nu va putem detalia planul avand in vedere natura dictaturii in care ne aflam. Avem luate in considerare toate situatiile pentru a iesi dintr-o situatie bizara.

Apelul nostru catre oameni e sa iasa la proteste, dar sa fie calmi.

Autorii loviturii de stat trebuie sa fie identificati si trasi la raspundere pentru ca nu respecta democratia.

Traim in plina lovitura de stat. Iohannis, premierul Ciolacu in opinia mea sunt co-autorii principali ai loviturii de stat. In spate sta o imixtiune groaznica a puterii executive, puterea judecatoreasca si serviciul secret.

Despre membrii AUR care au participat la protestul de aseara - Am vorbit cu ei, nu au facut asa ceva (sa instige, n.r.), au documentat felul in care o manifestatie pasnica a fost transformata de instigatori.

Nu cred ca este normal sa se bucure cineva de sfarsitul democratiei in Romania.

Ce se intampla dupa ziua de maine? Exista varianta Dan Dungaciu? - Nu am discutat nicio alta varianta. Exclud ideea emanata in spatiul public ca Ponta ar fi suveranist.

In acest moment, AUR il sustine pe Calin Georgescu. Cand el va veni cu o propunere, noi o vom accepta de principiu. Candidatura AUR este Calin Georgescu.