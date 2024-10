"Astept motivarea. Mi se pare o aberatie si mi se pare ca sistemul democratic nu mai functioneaza in Romania. Doar ura de rasa (motivare CCR -n.r.), dar nu stiu daca se incadreaza in motivele legale pentru care o candidatura nu poate fi acceptata.

Nu pot spune ca am avut relatiile cele mai bune cu Diana Sosoaca, dar asa ceva nu e de dorit nici celui mai mare dusman. De aici pana la invalida candidatura e cale lunga. Trebuie sa inceteze abuzurile. Daca azi poate sa fie Sosoaca, maine poate sa fie Simion", a aratat liderul AUR, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS.

"Mai avem pana pe 24 noiembrie. Va aduc aminte ce am patit noi (reprezentantii AUR- n.r.) cu 3 zile inainte de alegerile europalamentare, cand am fost saltati de pe strada si acuzati de vrute si nevrute. Ni s-au confiscat telefoanele si unele dintre ele sunt inca si astazi la Parchet", a reamintit acesta, referindu-se la scandalul semnaturilor false.

Intrebat unde crede ca se vor duce voturile electoratului lui Sosoaca, dupa scoaterea ei din "joc", Simion a raspuns: "Eu intram oricum in turul doi sa vad cu cine ma joc acolo. Ori cu pesedistul Ciolacu, ori cu pesedistul vopsit in independent Geoana. De asta voi fi in strada sa lupt pentru libertatea de expresie si libertatea oricarui roman de a candida".

"Mi-as dori ca cei care vor sa o voteze pe Sosoaca sa o voteze. Asa e normal si corect", a mai spus Simion.