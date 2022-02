„Am răbufnit, mii de oameni mi-au spus să facec ceva că nu mai pot plăti, ne facem credit să plătim factura la energie, mi-au spus oamenii. Iar Popescu vine și ne spune că AUR e cu Putin. I-am zis ca pe nume, cum este el. Adică, hoț! El m-a făcut prost. El oricum nu răspundea la întrebăile parlamentarilor. El mi-a cerut-o. A zis: „Hai dă!”, dar eu nu am făcut pasul. Așa a zis, „hai, dă-mi una! Am răbufnit când m-a provocat ministrul. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am abținut. Acest om a și fost arestat 24 de ore, în 2001, pentru tâlhărie și șantaje, în vremea enbargoului cu Serbia. Soția are un lanț de benzinării, deci e conflict de interese. Virgil Popescu avea acțiuni la OMV. El este cu Putin. Petrom a redus rezerva de gaze și a permis Gazprom să ne vândă. Probabil că nu ar fi trebuit să-i răspund, dar poate aces eveniment va provoca un vot la moțiunea împotriva sa de la PSD și ale formațiuni”, a declarat co-președintele AUR în emisiunea „100%”.