Într-o postare pe pagina sa de socializare, Firea a subliniat că aceste proiecte reprezintă priorități majore pentru ea și a promis că va accelera ritmul lucrărilor pentru a le finaliza cât mai repede posibil.

”Drumul de la Ciurel până la Centura București este o prioritate! Etapa întâi am finalizat-o anterior.

– modernizarea bulevardului Prelungirea Ghencea are acum progres zero – am început şi construit acest proiect atât de aşteptat;

– construim noua șosea de la strada Brașov la Șoseaua Alexandriei ;

– finalizăm ce am început şi a fost abandonat: complexul de locuințe sociale din zona Ghencea.

Sunt angajamente ferme pe care le-am făcut locuitorilor din Sectorul 6, la întâlnirea cu aceștia. Le mulțumesc pentru sprijin colegilor mei Daniel Băluță, primarul sectorului 4, Gabriel Mutu, senator, și secretarului executiv PSD București, Alexandru Hazem Kansou.

Este foarte important să facem echipă la București, primarul general cu primarii de sectoare, după alegerile din 9 iunie.

Am certitudinea că vom putea dezvolta serios cel infrastructura rutieră a orașului.

Nu există niciun motiv plauzibil pentru care în ultimii patru ani nu a fost continuat proiectul Ciurel – Centura București.

Am finalizat Podul Ciurel, preluat în 2016 la 10%. Pentru drumul expres de la Ciurel la bulevardul Uverturii am refăcut traseul, pentru a afecta puține imobile, am lăsat proiectul gata și echipele în șantier gata să înceapă.

Ce a urmat, știu cel mai bine bucureștenii din Sectorul 6.

Le fel s-a întâmplat cu lărgirea la patru benzi din Prelungirea Ghencea. În ultimii 4 ani, s-au găsit doar motive și explicații pentru ce nu se poate face, dar nu și soluții pentru a se face.

Nu a fost finalizat nici măcar tronsonul început și lăsat în stadiu avansat în mandatul meu.

Pentru restul drumului….amânări, tergiversări.

E doar un proiect care împlinește aproape 24 de ani de la „naștere”. Am fost prima echipă care s-a apucat efectiv de lucru acolo.

Am lăsat în lucru documentația pentru două noi drumuri importante în Sectorul 6: legătura cu sectorul 5, prin prelungirea străzii Brașov până la șoseaua Alexandriei, și o ieșire nouă în Centura București, dinspre cartierul Giulești-Sârbi.

Sunt convinsă că în #EchipăpentruBucurești vom realiza toate aceste obiective și multe altele. Trebuie să transformăm Capitala în Orașul dorit de oameni”, a spus Gabriela Firea.

