Guvernul a dat de fundul sacului și taie finanțări, cu riscul de a-i supăra pe primarii din țară. Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță de urgență care să suspende anumite investiții din PNRR, o ordonanță care urmează să fie discutată în ședința Executivului de săptămâna viitoare.



Edilii din țară sunt revoltați de faptul că sunt interzise noi angajamente prin programul Anghel Saligny și nu mai pot fi semnate noi contracte în cadrul proiectelor PNRR.



Primarii susțin că în cazul în care această ordonanță va trece se vor duce la ușa lui Bolojan pentru a protesta.



În plus, sunt critici chiar din interiorul PNL la adresa liderului partidului. Primarul Slatinei, Mario de Mezzo susține că nu e de acord cu decizia lui Bolojan de a suspenda fondurile pentru programul Anghel Saligny și susține că se va lupta cu premierul pentru continuarea finanțării proiectelor, mai ales după ce acesta din urmă a spus că anul acesta nu se vor mai semna contracte noi iar pentru cele în curs se va face plata eșalonat, pe durata a 3 ani.



La ușa lui Bolojan bate și o moțiune de cenzură care urmează să fie depusă în Parlament de partidul AUR.



George Simion a anunțat că este dispus să intre la guvernare alături de social-democrați sau chiar și de liberali, însă cu mențiunea că îl vrea ca premier pe Călin Georgescu.